أجواء أوروبية.. جبال الملح تجذب الزوار فى بورسعيد (صور)

جدة - نرمين السيد - جذبت جبال الملح فى بورسعيد الزوار، حيث انطلقت إليها رحلات من المحافظات المختلفة، وهو ما أبرزته الصفحة الرسمة للمحافظة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماىعى فيس بوك.





واستمتع الزوار بحالة الطقس المعتدلة التى تشهدها بورسعيد، ورصدت الصور سعادة الأطفال والشباب بالتقاط الصور التذكارية على جبال الملح. تتيمز جبال الملح بلونها الأبيض الناصع، وتتخذ مساحات واسعة تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالى. ويمكن الذهاب إلى جبال الملح، التى تقع فى منطقة بورفؤاد من خلال ركوب المعدية المجانية عبر قناة السويس ومنها إلى منطقة الملاحات.

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