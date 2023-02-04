ظاهرة فلكية تبهر العالم.. قصة تعامد الشمس على مقصورة معبد دندرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد عوض، الباحث فى الفنون والعمارة المصرية القديمة، إنّ معبد دندرة من الشواهد الأثرية حيث يرجح أنه بُنى فى عصر الأسرة الرابعة، وبعض الأثريين شككوا فى هذا الطرح.





وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية،أنّ هذا الموقع الأثرى بمحافظة قنا كان على مدار الأزمنة فى مصر القديمة ذا قدسية خاصة، وحظى باهتمام من المصرى القديم. وأشار إلى أن ظاهرة تعامد الشمس على مقصورة الولادة الإلهية الخاصة بمعبد دندرة (وهى مقصورة خارجية بنيت فى عهد الحكم الرومانى، وبعض الشواهد الأثرية ترجح أنّ من بدأ ببنائها هو الإمبراطور أغسطس) تبهر العالم. وأكد أن هذه الظاهرة فريدة من حيث المشهد والمعنى، إذ إن تعامد الشمس فى المقصورة ينصب على باب وهمى يحمل 3 شموس مجنحة، مشددًا على أن هذه المقصورة خاصة بطقوس الولادة الإلهية لملك مصر القديمة آنذاك.

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