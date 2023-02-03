تجمل بالأخلاق.. الإتقان نهج الرجال (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وفى إطار إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مبادرة "تجمل بالأخلاق" يرصد الإنفوجراف التالى أهمية إتقان العمل، وكيف هو من نهج الرجال.
وكما هو معلوم فالنجاح مرهون بالعمل الجيد، لذا على الإنسان أن يتقن فى أداء واجباته حتى يصل لمراده، وهذا يحتاج للصبر بعض الشىء، وفق "الخبراء".
وعلى الإنسان ألا يثق أبدا فى الشخص الذى لا يتقن عمله، إذ إنه أقرب لخيانة الأمانة، وعدم حفظ العِشرة.
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