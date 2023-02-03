وأشار تادرس، إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الثلج" حيث تسقط الثلوج بشدة فى هذا الوقت من العام.
وأوضح أن القمر يبدو لنا بدرا أيضا قبل ذلك الموعد وبعده بيوم واحد على الأقل، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع إدراك النقصان البسيط فى استدارة قرص القمر بسهولة فى هذين اليومين.
وأكد أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت فى الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.
ومن ناحية أخرى، قال الدكتور أشرف تادرس إن القمر سيقترن مع النجم بولوكس مساء اليوم فى برج الجوزاء "التوأمان"، ونراهما بالعين المجردة متجاورين فى السماء طوال الليل وحتى بداية غروبهما فى السادسة صباحا من يوم بعد غد".
وأوضح أن "بولوكس" هو نجم عملاق برتقالى اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.
لافتا إلى أن القمر سيقترن كذلك مع الحشد النجمى خلية النحل Beehive فى برج السرطان غدا، وهو حشد نجمى مفتوح يقع على بعد 580 سنة ضوئية تقريبا ويبلغ عمره 600 مليون سنة.
وأضاف أنه يمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل مساء، باستخدام تلسكوب صغير لصعوبة رؤية الحشد النجمى خلية النحل بالعين المجردة، حيث نراهما متجاورين فى السماء طوال الليل إلى أن يختفيا فى ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس صباح اليوم التالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدر شهر رجب يضىء السماء بعد غد.. ولمعانه 99.8 % على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.