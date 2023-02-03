بدر شهر رجب يضىء السماء بعد غد.. ولمعانه 99.8 %

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إن بدر شهر رجب للعام الهجرى الحالى 1444، سيكتمل بعد غد فى الساعة الثامنة و30 دقيقة مساء بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، ويبلغ لمعانه 99.8 % تقريبا، وسيظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس فى صباح اليوم التالى".





وأشار تادرس، إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الثلج" حيث تسقط الثلوج بشدة فى هذا الوقت من العام.

وأوضح أن القمر يبدو لنا بدرا أيضا قبل ذلك الموعد وبعده بيوم واحد على الأقل، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع إدراك النقصان البسيط فى استدارة قرص القمر بسهولة فى هذين اليومين.

وأكد أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت فى الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور أشرف تادرس إن القمر سيقترن مع النجم بولوكس مساء اليوم فى برج الجوزاء "التوأمان"، ونراهما بالعين المجردة متجاورين فى السماء طوال الليل وحتى بداية غروبهما فى السادسة صباحا من يوم بعد غد".

وأوضح أن "بولوكس" هو نجم عملاق برتقالى اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

لافتا إلى أن القمر سيقترن كذلك مع الحشد النجمى خلية النحل Beehive فى برج السرطان غدا، وهو حشد نجمى مفتوح يقع على بعد 580 سنة ضوئية تقريبا ويبلغ عمره 600 مليون سنة.

وأضاف أنه يمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل مساء، باستخدام تلسكوب صغير لصعوبة رؤية الحشد النجمى خلية النحل بالعين المجردة، حيث نراهما متجاورين فى السماء طوال الليل إلى أن يختفيا فى ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس صباح اليوم التالى.