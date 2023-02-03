«القاهرة الإخبارية».. الثلوج و«خليجى 25» وتنشيط السياحة فى العراق

جدة - نرمين السيد - وأضافت هبة التميمى، خلال مراسلتها ببرنامج "صباح جديد"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن هذه الثلوج جذبت السياح من بعض الدول العربية المجاورة.
وأشارت إلى أن نجاح العراق فى استضافة بطولة "خليجى 25" لكرة القدم، كان أيضا من الأسباب التى جذبت السياح إلى العراق فى العديد من المناطق، وتحديدًا بإقليم كردستان فى أربيل.
وتابعت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك شركات سياحة ستتفق مع حكومة إقليم كردستان، وهى شركات تركية ولبنانية، لافتة إلى أن العراقيين احتفلوا خلال الأيام الماضية بهطول الثلوج.
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