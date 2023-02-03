ببرنامج تقنيات رقمية.. السعودية تدخل عالم الميتافيرس

جدة - نرمين السيد - تركز المبادرة على بناء بيئة للمبتكرين الذين يعملون على تقنيات غامرة بما فى ذلك الواقع الافتراضى والواقع المعزز والواقع المختلط واللمس والصوت الغامر.

تم تصميم برنامج الحلول الإبداعية لتعزيز الاقتصاد الإبداعى السعودى من خلال تمكين إنشاء المحتوى الرقمى، وتشمل أحدث مجموعة من المشاريع مجالات التعليم والرعاية الصحية والسياحة والفن والتكنولوجيا والألعاب.

تم اختيارها من بين مئات المقترحات من قبل لجنة تحكيم دولية بقيادة راوية القصص الغامرة الحائزة على جائزة بافتا وإيمى Kim-Leigh Pontin، والتى تشمل أعمالها مغامرة Eternals AR من Marvel وبقيادة Anne McKinnon، المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لمنصة الميتافيرس Ristband وهو الفضاء الرقمى حيث سيتم استضافة يوم العرض.

حصل المشاركون على منحة وإرشاد من خلال مرحلة تطوير مدتها 18 أسبوعا، والتى تضمنت مسارا تقنيا بالتعاون مع HOST Unity Center of Excellence ومسار ريادة الأعمال بالتعاون مع The Bakery.

قالت مزناه الزامل، رئيسة قسم الإبداع والابتكار فى إثراء: "لقد غيرت التقنيات الغامرة طريقة عملنا ولعبنا وتواصلنا". "نحن فخورون بمساهمات المشاركين فى برنامجنا ومتحمسون للكشف عن منتجاتهم المبتكرة.

وتابعت: "أبرز المقترحات التى أدت إلى مرحلة النموذج الأولى تظهر روح التفكير الابتكارى الذى يدفع الاقتصاد الإبداعى إلى الأمام ويدفعنا إلى مستقبل تسترشد به مواهب المملكة".