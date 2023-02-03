صور جديدة من حفل زفاف مارك أنتونى ونادية فيريرا 

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جدة - نرمين السيد - مارك أنتونى، صاحب الـ54 عاما، تزوج من نادية فيريرا صاحبة الـ23 عاما، بعد خطوبة استمرت لمدة 8 أشهر، وهى الزوجة الرابعة فى حياته.
ووصف البعض حفل الزفاف بالأسطورى، والذى تم فى متحف بيريز للفنون فى ميامى، وحضره كل من الممثلة العالمية سلمى حايك، ونجم كرة القدم ديفيد بيكهام.
يذكر أن مارك أنتونى، هو زوج جينيفر لوبيز السابق ووالد أبنائها التوأم.
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