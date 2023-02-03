ميزة جديدة فى واتساب تسهل على المستخدمين إجراء المكالمات

جدة - نرمين السيد - من ميزات التحرير الجديدة إلى أسماء المجموعات الأطول فى "iOS"، تم الإبلاغ بالفعل عن أن التطبيق المملوك لـ "ميتا" يعمل على ميزات جديدة سيتم إصدارها فى المستقبل.

وإضافة إلى قائمة الميزات القادمة، يُقال إن "واتساب" يعمل على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء اختصارات اتصال.

يشير تقرير صادر عن بوابة تطبيق واتساب "WAbetainfo" إلى أن التطبيق يخطط لإضافة ميزة اختصار اتصال تتيح للمستخدمين إنشاء اختصارات اتصال بسرعة لطلب المكالمات بشكل أسرع.

توفر المنصة حاليًا ميزات المراسلة والمكالمات ومكالمات الفيديو لمساعدة الأشخاص على التواصل مع الأصدقاء والعائلة وحتى إجراء محادثات تجارية.

ومع ذلك، بخلاف المراسلة، لا تزال عملية طلب مكالمة "واتساب" طويلة بعض الشيء أو، كما نقول، تستغرق بضع ثوانٍ.

لذلك، وفقًا للتقارير، يخطط "واتساب" لمنح خيار سريع للمكالمات لمستخدميه من خلال منحهم القدرة على إنشاء اختصارات اتصال.

كيفية إنشاء اختصارات اتصال "واتساب"

وفقًا للتقرير، فإن ميزة اختصار الاتصال قيد التطوير حاليًا ومن المتوقع إصدارها فى التحديثات المستقبلية للتطبيقات.

بمجرد خروج الميزة، سيتمكن المستخدمون من إنشاء اختصار اتصال "واتساب" من خلال النقر على خلية جهة الاتصال فى قائمة جهات الاتصال.

سيقوم "واتساب" بإنشاء الاختصار وسيضيف ذلك تلقائيًا إلى الشاشة الرئيسية لجهازك، وهو ما سيساعد المستخدمين على توفير بعض الوقت فى فتح التطبيق والبحث عن جهة اتصال للاتصال بها.

والجدير بالذكر أن "واتساب" يسمح بالفعل لمستخدمى "أندرويد" بإنشاء اختصارات اتصال تتيح لهم الوصول السريع إلى نافذة الدردشة المحددة هذه، والآن سيقوم اختصار الاتصال بعمل نفس الشيء، ولكن هذه المرة يساعد المستخدمين على الاتصال عبر مكالمة.

وفى الوقت نفسه، ورد أن "واتساب" يعمل أيضًا على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال الصور بجودتها الأصلية.

تقوم المنصة حاليًا بضغط جودة الصور، مما يجعل من الصعب إرسال الصور عبر التطبيق، ولكن قريبًا من المتوقع أن تضيف المنصة رمزًا جديدًا سيتمكن المستخدمون من خلاله من اختيار جودة الصورة قبل إرسالها.

تخطط المنصة أيضًا لإضافة محرر نصوص جديد إلى أداة الرسم الخاصة بها والتى ستسمح للمستخدمين بتخصيص نصهم قبل إرسالها.