توقعات الأبراج اليوم الجمعة 3 فبراير 2023.. نصائح من ذهب

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

تؤتى ثمار جهودك فى عملك.. حاول ألا تؤجل أى موعد مع شريكك إلا للضرورة القصوى.. نجاحك فى عملك يساعدك على زيادة أرباحك.

برج الثور

حاول الاستفادة من طاقتك لتحقيق أهدافك.. اتخذ بعض القرارات المهمة بشأن علاقتك بشريكك.. حاول المضى قدمًا؛ لتحسين أحوالك المالية.

برج الجوزاء

لا تترك وظيفتك الحالية إلا ‘ذا وجدت ما هى أفضل منها.. استمع إلى انتقادات شريكك بصدر رحب.. لديك إرادة قوية، ما يساعدك على استقرار أحوالك المالية.

برج السرطان

حاول أخذ قسط من الراحة؛ حتى لا تشعر بالإرهاق فى عملك.. إذا كنت فى علاقة، تحدث مع شريكك أولاً وقبل كل شيء.. فكر بهدوء بشأن كيفية تسديد الديون المتراكمة.

برج الأسد

عقلك حاد وقوى ما يساعدك فى إنجاز مهامك.. لا تنشغل كثيرًا عن أصدقائك المقربين وأفراد عائلتك.. حاول حل أى مشكلات متعلقة بأمورك المالية بعقلانية وهدوء.

برج العذراء

عليك أخذ قسط من الرحة؛ لاستعادة نشاطك.. حاول قضاء وقت ممتع مع الطرف الآخر.. اسعَ جاهدًا لتنفيذ مشروع جديد يزيد أرباحك.

برج الميزان

كن هادئا للخلاص من أى ضغوطات فى عملك.. احذر من أى تصرف شديد العدوانية تجاه شريك الحياة.. انتبه جيدًا لما تنفقه على تجديد منزلك.

برج العقرب

حاول التعامل مع زملائك المختلفين معك فى الفكر بصدر رحب وحكمة كبيرة.. عليك الاهتمام بأفراد عائلتك.. حاول إيجاد مصدر دخل جديد للخروج من أى مأزق مالى.

برج القوس

هناك مزيد من المهام تتطلب منك التركيز.. تأكد من أنك تراعى مشاعر الطرف الآخر.. استغل مهاراتك الكبيرة فى كسب مزيد من الأموال.

برج الجدى

حاول تطوير مهاراتك فى وظيفتك.. قم بتخصيص بعض الوقت للجلوس بمفردك؛ للتفكير فى حياتك العاطفية.. يساعدك حدسك المرتفع فى استقرار أحوالك المادية.

برج الدلو

لا تجعل انشغالك بمهام عملك يعطلك عن الأعمال الأخرى.. تواصل مع أصدقائك المقربين؛ لتنظيم رحلة للانسجمام.. ركز على الجوانب المتعلقة بالأمور المالية اليوم.

برج الحوت

فكر فى حضور أى ندوة تتعلق بتزويدك فى الثقافة من ناحية العمل.. قد تكون المناقشات مع شريكك بمثابة أمر ضرورى لزيادة التفاهم بينكما.. حاول أن تهدأ قبل اتخاذ أى قرارات مهمة بشأن وضعك المالى.