جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أنه تم الحكم على رجل تايوانى بالسجن لمدة شهرين وغرامة قدرها 3.04 ملايين دولار تايوانى أى أكثر من 100 ألف دولار أمريكى، بسبب الببغاء.
وأضافت التقارير: خلع مفصل ورك الطبيب لين، وكسر حوضه، بعد السقوط الذى تسبب به طائر الببغاء، حيث حط الطائر على ظهر الطبيب وبدأ يرفرف بأجنحته ما أدى إلى فزع الطبيب ووقوعه أرضا"، حسب "سكاى نيوز".
ورفع الطبيب لين دعوى قضائية على مالك الببغاء، ولكن كشفت وكالة الأنباء المركزية، أن الحكم صدر بتهمة التسبب فى إصابات غير مقصودة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ببغاء يتسبب فى سجن مالكه ودفع غرامة كبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.