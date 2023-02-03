ببغاء يتسبب فى سجن مالكه ودفع غرامة كبيرة

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أنه تم الحكم على رجل تايوانى بالسجن لمدة شهرين وغرامة قدرها 3.04 ملايين دولار تايوانى أى أكثر من 100 ألف دولار أمريكى، بسبب الببغاء.

وأضافت التقارير: خلع مفصل ورك الطبيب لين، وكسر حوضه، بعد السقوط الذى تسبب به طائر الببغاء، حيث حط الطائر على ظهر الطبيب وبدأ يرفرف بأجنحته ما أدى إلى فزع الطبيب ووقوعه أرضا"، حسب "سكاى نيوز".

ورفع الطبيب لين دعوى قضائية على مالك الببغاء، ولكن كشفت وكالة الأنباء المركزية، أن الحكم صدر بتهمة التسبب فى إصابات غير مقصودة.