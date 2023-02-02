باللون الموف.. أبرز مواصفات هاتف «Realme GT Neo 5»

جدة - نرمين السيد - وتكشف الشركة عن هاتفها "Realme GT Neo 5" خلال مؤتمرها القادم فى 9 فبراير الجارى، حيث يأتى بمواصفات مبهرة تجعله ينافس غيره من الهواتف.

ويأتى هاتف "Realme GT Neo 5" بزجاج "AG"، بالإضافة إلى تصميم غير لامع بنقوش، كما يُطرح بألوان عدة منها البنفسجى.

وأشارت الشركة فى إعلانها إلى أن الهاتف يأتى بتقنية جديدة فى عدسات الكاميرا والتى تعرف بتقنية "الفيلم الشفاف المزدوج بدون ضوضاء".

ويتمتع الهاتف بشاشة من نوع "OLED" وبقياس يبلغ 6.74 بوصة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية ومستشعر رئيسى بدقة 50 ميجابيكسل مع مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل وغيرها بدقة 2 ميجابيكسل للقطات ميكرو.

ويقترن الهاتف "Realme GT Neo 5" ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت فى سعة UFS 3.1.