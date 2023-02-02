توعية الطفل.. الحفاظ على أدوات المدرسة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، طرق توعية الطفل بالحفاظ على أدوات المدرسة.

ويجب على الوالدين، تعليم الطفل بالحفاظ على الممتلكات الخاصة، والحد من الإسراف فى المستلزمات المدرسية، والمشاركة فى اختيار الأدوات المدرسية، والتدريب على التنظيم والترتيب، السؤال عن الأدوات المفقودة، وتجنب الأسلوب العنيف أو العقاب الصارم عند ضياع الأدوات.

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