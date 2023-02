9 سنوات نجاح.. The Glocal منصة ترفيهية تجارى المصريين فى «الفكاهة»

جدة - نرمين السيد - The Glocal

والمميز فى فكرة منصة The Glocal هى الـ (Concept) التى بنيت عليها المنصة؛ لأن ظهور المنصة كان فى توقيت صعب، تجنب فيه المصريون الأخبار السياسية؛ بسبب تأثيرها السلبى على نفسية المتلقى، إلا أن الطريقة الجديدة والمميزة لـ The Glocal جعلت المصريون يطلّعون من جديد على الأخبار لمواكبة الأحداث المحلية والعالمية.

واستطاع مفهوم المنصة أن يدمج بين الأحداث والأخبار العالمية، والمحلية المُهمة، وفى نفس الوقت تقديم محتوى ترفيهى قريب من طبيعة تفكير المصريين وحبهم لـ"الفكاهة" و"النكت".

ونجحت "The Glocal" فى الانطلاق بفكرة "المنصة الإخبارية" وإضافة لمسة أخرى مصرية خالصة تتعلق بالإبداع فى الموضوعات المقدمة وخصوصا الأخبار الترفيهية والمنوعات، وهو ما يظهر فى تفاصيل صغيرة مثل اسم المنصة ( The Global + Local = The Glocal).

وحرصا من المنصة على مواكبة التطور فى تناول الأخبار الترفيهية خصوصا وأن الشعب المصرى يطلق عليه "شعب ابن نكتة"، دمجت المنصة بين الجانب الترفيهى كما هو معتاد على "السوشيال ميديا" والجانب الخبرى للاطلاع على الأحداث العالمية، بعيدا عن الشكل التقليدى لتناول الأخبار.

من جانبه أوضح المدير التنفيذى للمنصة، أن الهدف من البداية هو تحقيق أسرع انتشار، من خلال المحتوى وبدون صرف أى أموال، لافتا أن "The Glocal" لديها استراتيجية محتوى كاملة تقوم على:

1.المحتوى المعتمد على الـ "Personalization" وهو نوع يهدف إلى تحريك المشاعر بطريقة عاطفية ومن خلاله يحس الجمهور بالتحدث عنه وعن طبيعته هو كشخص، كما نجح الكريتيف تيم فى "The Glocal" فى تقديم هذا النوع من المحتوى بطريقة وروح المنصة عن طريق أفكار كثيرة مثل: اعرف شخصيتك من ضحكتك، صفات مواليد برج (العقرب، السرطان، إله…)، أى حاجة تلوشك سيبها تلوشك أنت داخل على نهاية الأسبوع، مشروبات بتعبر عن صحابك، وغيرها من الأفكار الكثيرة التى تقدمها المنصة كل يوم بأسلوب خفيف بتستخدم فى الميمز.



2.المحتوى المعتمد على الـ "Trends"، نجحت المنصة مع الوقت أن تكون الصفحة الأولى لمستخدمى السوشيال ميديا عند البحث عن فهم ترند عالمى أو محلى، فكل ما تحتاج إليه الدخول على "The Glocal" ومعرفة (متى ظهر الترند؟ وكيف انتشر؟ والتطورات التى طرأت عليه).



3.المحتوى المعتمد على الـ International Days، استطاعت منصة "The Glocal" خلق من كل مناسبة عالمية جانب فكاهى أو ما يعرف بالمصرى "ضحكة اللى من قلب" بـأفكار مُختلفة مثل (اليوم العالمى لساندوتش البسطرمة، اليوم العالمى للقهوة، اليوم العالمى للبيتزا…) كل هذه مناسبات عالمية، قدرت المنصة توظفها بأسلوب ترفيهى و بأفكار قريبة من المصريين.

4.محتوى الـ Video Content من أكثر العناصر التى تتميز بها منصة "The Glocal" وتقدر من خلالها تحقق نسبة انتشار عالية جدًا خصوصًا على الـ "Instagram"، فالأفكار التى تقدمها المنصة فى هذا النوع من المحتوى كثيرة جدًا.

ومن أهم أفكار محتوى الـ Video Content التى توضح الفكر المختلف للمنصة هى الأحداث البسيطة المرتبطة بذكرى ميلاد أو وفاة ممثل أو كاتب، فأغلب المنصات الإخبارية كانت تكتفى بمنشور بسيط عنه لكن "The Glocal" قدرت مع الوقت تضيف الجزء العاطفى الذى يعيد لنا ذكريات الماضى وتأثير أعمال الممثل أو الكاتب علينا، ومن أشهر الفيديوهات التى قدمت من هذا النوع فيديو (ذكرى رحيل الكاتب وحيد حامد، ولماذا دلال عبد العزيز تشبه أمهاتنا؟ وغيرها الكثير).

نجاح The Glocal

فى النهاية "The Glocal" من المنصات المصرية التى استطاعت على مدار أكثر من 9 سنوات أن تعبر عن إحساس المواطن المصرى، وأن تفهم طريقة تفكيره ومتابعته للأحداث، وتلبى رغباته وخصوصا الجانب الفكاهى بعيدا عن القوالب الإخبارية الجامدة، كما ثبتت أن المحتوى فعلًا هو الـ King، وستظل فى الصدارة بطريقة تفكيرك وتأثيرك على الجمهور.