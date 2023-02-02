بسبب الفستان الكيك.. فتاة تدخل موسوعة جينيس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتمكنت ناتاشا التى تعيش فى سويسرا، من ابتكار فستان كعك يمكن ارتداءه ويزن حوالى 131.15 كيلوجرام، وحصلت من خلاله على موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
وكان فستان الكعك من الـ "SweetyCakes"، وتم عرضه خلال "Swiss World Wedding" وتفاجئ الحاضرون لذا أثار حالة من الدهشة لكل مشاهديه.
ويعد ذلك "الكيك" هو فستان قابل للارتداء ظهرت به ناتاشا خلال عرض الأزياء، وتم تزيينه بالجوانب التقليدية لفستان الزفاف مصحوبا بالورود المصنوعة من الجليد الملكى وياقة على شكل قلب.
ويتميز "الفستان الكيك" بإطار وألواح صغيرة يبلغ ارتفاعها 10 سنتيمتر، حتى تثبت فى مكانها بسبب حجمها، بالإضافة إلى العجلات المثبة فى الأسفل.
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