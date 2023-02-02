قرار من «إنتل» لمنع تسريح العمالة

جدة - نرمين السيد - فى الأشهر الستة الماضية، شهدنا تسريحًا جماعيًا للعمال فى صناعة التكنولوجيا، حيث قامت معظم شركات الكبرى فى هذا المجال بتسريح موظفين لخفض التكاليف، و"آبل" هى الشركة الرئيسية الوحيدة التى تمكنت حتى الآن من تجنب تسريح العمال.

قامت الشركة بخفض 40% من راتب الرئيس التنفيذى تيم كوك لتجنب اتخاذ خطوات قاسية لتقليل القوى العاملة.

يبدو الآن أن "Intel" تسير فى نفس الاتجاه، لكن الموظفين على جميع المستويات سوف يتأثرون بهذا.

أخبرت شركة إنتل بلومبرج أن شركة التكنولوجيا تخطط للحصول على 25% من الراتب الأساسى للرئيس التنفيذى "بات جيلسنجر" وفريق قيادته التنفيذية سيشهدون انخفاضًا بنسبة 15% فى رواتبهم.

وسيشهد كبار المديرين انخفاضًا بنسبة 10% فى الراتب، وسيحصل المديرون من المستوى المتوسط ​​الذين يحصلون على تعويض على 5%.

فى حين أن تحرك إنتل قد يكون مثبطًا للهمم بالنسبة للكثيرين، يمكن أن يؤخذ هذا لتجنب التسريح الجماعى للعمال.

وأعلنت العديد من الشركات عن تسريح العمال لخفض التكاليف، واتخذت "Intel" نهجًا مختلفًا لتجنب إلغاء آلاف الوظائف.

أخبرت الشركة وكالة "بلومبرج" أن صانع الرقائق يستعد للانكماش الاقتصادى ويحافظ على السيولة للخطط المستقبلية.

ولا توجد معلومات حول ما إذا كان خفض الأجور سيظل ساريًا حتى نهاية عام 2023 أو سينتهى فى غضون بضعة أشهر.

كما ورد أن الشركة خفضت برنامج المطابقة 401 (k) من 5% إلى 2.5%، حيث قال مصدر مطلع إن إنتل أوقفت استحقاق الزيادات ومكافآت الأداء الفصلية.

وقالت إنتل فى بيان: "بينما نواصل التغلب على رياح الاقتصاد الكلى المعاكسة والعمل على خفض التكاليف فى جميع أنحاء الشركة، أجرينا العديد من التعديلات على برامج مكافآت الموظفين لعام 2023".

وأضافت: "تم تصميم هذه التغييرات للتأثير على فريقنا التنفيذى بشكل أكبر وستساعد فى دعم الاستثمارات والقوى العاملة الإجمالية اللازمة لتسريع تحولنا وتحقيق استراتيجيتنا طويلة الأجل".

إن التحرك لتوفير التكاليف ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن شركة سجلت هوامش ربح أقل حيث يشهد سوق أجهزة الكمبيوتر نموًا بطيئًا وتراجعًا فى المبيعات.

أصبحت المنافسة الآن شديدة جدًا، كما ورد أن شركة "إنتل" فقدت بعض حصتها فى السوق لمنافسيها مثل AMD، وهو أمر أفاد به الرئيس التنفيذى للشركة، لـ وكالة "رويترز".