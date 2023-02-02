بـ 4 ألوان.. سامسونج تكشف رسميًا عن هاتفها الجديد Galaxy S23 Ultra

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف الجديد بشاشة Dynamic AMOLED مزدوجة بحجم 6.8 إنش، ودقة عرض 1440 فى 3088 بيكسل، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 1750 Nit مع معدل تحديث متغير يبدأ من 1Hz وصولًا إلى 120Hz.

وتتميز شاشة الهاتف بتقنية Vision Booster التى تعمل على تعزيز دقة الألوان والتباين، وتأتى بـ 3 ألوان من الأنماط التى تتوافق مع تغيير الإضاءة المحيطة، ويضم الهاتف ترقية فى زجاج الحماية فى الجهة الأمامية والخلفية إلى إصدار Gorilla Glass Victus 2.

ويأتى Galaxy S23 Ultra برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وهو نموذج مخصص لهواتف Galaxy الجديدة، ويتميز بنواة رئيسية Cortex-X3 بسرعة 3.36GH، ويأتى كارت الشاشة Adreno 740 بسرعة 719GHz، وينطلق الهاتف الجديد بـ 4 ألوان تشمل الأسود والأخضر والبنفسجى واللون الكريمى.

وتقدم سامسونج هاتفها الجديد بمستشعر ISOCELL HP2 رئيسى بدقة 200 ميجا بيكسل، وهو مستشعر تكيفى يأتى بتقنية دمج البيكسل 16 فى 1، ويدعم إنتاج صور بدقة 12 ميجا بكسل بحجم بيكسل 2.4µm

كما يدعم دمج البيكسل 4 فى 1 للقطات بدقة 50 ميجا بيكسل بتفاصيل أكثر دقة.