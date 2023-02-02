الإفتاء: الإسلام أمر بإكرام المرأة ونهى عن التعرض لها بالإيذاء

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن المرأة نصف المجتمع، وهى نظير للرجل فى إنسانيتها، ودَورها لا يقلُّ أهميَّةً عن دور الرجل، فهى نصف المجتمع وأم النصف الآخر، وقد جعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم معيار خيرية الرجال مبنيًّا على حسن معاملة المرأة، فيقول: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ» رواه الترمذى فى "الجامع"، ومن أجل ذلك شدَّد الإسلام تحريم التحرش أو التعرض لها بأذى، فعن معقل بن يسار رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِى رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ». رواه الطبرانى.





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