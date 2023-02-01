«لينرت ولاندروك».. حكاية واحدة من أقدم المكتبات فى مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

وقال الدكتور إدوارد لامبليه، حفيد مؤسس مكتبة "لينرت ولاندروك"، فى التقرير الذى جاء ضمن حلقة اليوم من برنامج "السفيرة عزيزة" الذى يذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء، فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، "القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالى شاهين، ورضوى" على قناة "dmc"، إن المكتبة كانت بدايتها فى تونس عام 1904، ولم تكن تبيع الكتب فى بداية الأمر، ولكن كانت تبيع الصور، وكان لينرت يتولى مهمة التصوير، ولاندروك مسئولًا عن الإدارة.

وأضاف لامبليه أنه عام 1924 جاء جده إلى مصر، وامتلك فى بداية الأمر مكتبة بجوار ميدان الأوبرا بالقاهرة، وعام 1934 افتتح مكتبة " لينرت ولاندروك" فى شارع شريف بوسط القاهرة.