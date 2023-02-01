جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أنها ألغت عقدا مع روسيا الشهر الماضى واختارت صاروخ Vega-C "فيجا-سى" الذى طور بشكل مشترك مع وكالة الفضاء الأوروبية من خلال مزاد دولى، من أجل الشركة الجديدة المزدوجة لخدمات الإطلاق الفضائى.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على إعادة جدولة إطلاق قمر مراقبة متوسط الحجم من الجيل التالى، حيث كان من المقرر أن يتم إطلاقه على متن صاروخ سويوز الروسى من قاعدة بايكونور كوزمودروم فى كازاخستان.
وكان من المقرر إطلاق القمر الصناعى الكورى متعدد الأغراض 6، المعروف باسم آريرانج 6، على مركبة أنجارا 1.2 الروسية العام الماضى من قاعدة بليسيتسك الفضائية فى شمال غرب روسيا، لكن ألغيت الخطة بسبب العقوبات الدولية التى فرضت على موسكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق القمر الصناعى «آريرانغ6» فى الربع الأخير من عام 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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