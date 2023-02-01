إطلاق القمر الصناعى «آريرانغ6» فى الربع الأخير من عام 2023

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أنها ألغت عقدا مع روسيا الشهر الماضى واختارت صاروخ Vega-C "فيجا-سى" الذى طور بشكل مشترك مع وكالة الفضاء الأوروبية من خلال مزاد دولى، من أجل الشركة الجديدة المزدوجة لخدمات الإطلاق الفضائى.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على إعادة جدولة إطلاق قمر مراقبة متوسط الحجم من الجيل التالى، حيث كان من المقرر أن يتم إطلاقه على متن صاروخ سويوز الروسى من قاعدة بايكونور كوزمودروم فى كازاخستان.

وكان من المقرر إطلاق القمر الصناعى الكورى متعدد الأغراض 6، المعروف باسم آريرانج 6، على مركبة أنجارا 1.2 الروسية العام الماضى من قاعدة بليسيتسك الفضائية فى شمال غرب روسيا، لكن ألغيت الخطة بسبب العقوبات الدولية التى فرضت على موسكو.