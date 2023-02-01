يوليو المقبل.. الذكاء الاصطناعى من أجل التنمية المستدامة فى قمة بجنيف

جدة - نرمين السيد - أعلن الاتحاد الدولى للاتصالات أن قمة ستجمع مبتكرى الذكاء الاصطناعى والروبوتات إضافة إلى قادة العمل الإنسانى سوف تنعقد فى جنيف فى 6 و7 يوليو المقبل وذلك بتنظيم من المنظمة الدولية حيث تركز فى أعمالها على تعزيز الذكاء الاصطناعى وكيف يمكن للتقنيات الجديدة أن تدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك فى مجالات مثل مكافحة أزمة المناخ وتعزيز الاستجابة الإنسانية.





وأشار الاتحاد فى بيان اليوم الأربعاء فى جنيف إلى أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعى من أجل الصالح العام ستجمع ثمانية روبوتات اجتماعية بشرية وأكثر من 20 روبوتا متخصصًا، يتم تجميعها معا لأول مرة تحت سقف واحد حيث ستعرض الروبوتات قدرات تتراوح من مكافحة الحرائق وتقديم المساعدة إلى توفير الرعاية الصحية والزراعة بشكل مستدام كما سيتضمن الحدث أيضا محادثات من قادة الفكر بالإضافة إلى عروض توضيحية لأحدث حلول الذكاء الاصطناعى التى يمكن أن تحقق نطاقا عالميا بدعم من المجتمع الدولى للذكاء الاصطناعى من أجل الصالح العام. ولفت بيان الاتحاد الدولى للاتصالات إلى أن القمة ستنظم مائدتين مستديرتين رفيعتى المستوى تجمع مسؤولين حكوميين ومسؤولين تنفيذيين فى الصناعة وأكاديميين وشركاء من الأمم المتحدة المختصين فى السياسات واللوائح والمعايير اللازمة للذكاء الاصطناعى لتعزيز التنمية المستدامة.

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