دراسة لـ«ميتا» حول سلوكيات الصائمين والمتسوقين فى مصر خلال رمضان

جدة - نرمين السيد - وأصدرت شركة ميتا نتائج دراستها السنوية العالمية حول سلوكيات المستهلكين والصائمين خلال شهر رمضان تحت عنوان "دراسة ميتا حول شهر رمضان".. وتم إجراء هذه الدراسة بالتعاون مع YouGov خلال رمضان 2022، بمشاركة أكثر من 18 ألف شخص بالغ فى 12 دولة، منها مصر والإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية.

وذكرت أنّ شهر رمضان بالنسبة للمسلمين هو شهر التكافل الاجتماعى والإحسان والعطف. ويمثل أكثر أوقات العام تجسيدًا لمفاهيم الإحسان والتعاطف الإنسانى بالنسبة لنا فى ميتا للتكنولوجيا، حيث تضمنت المشاركات على فيسبوك 7.8 مليون تفاعل يتضمن كلمة "العطف" فى آخر أيام شهر رمضان الكريم العام الماضى.

وعلى إنستجرام، احتوى أكثر من 13.4 مليون تفاعل على كلمات معبرة عن التكافل الاجتماعى والتواصل على مدار شهر رمضان بأكمله العام الماضى، بينما أشار 88% من المتسوقين والصائمين فى مصر أنهم يفضلون رؤية المحتوى الذى يروج لروح التكافل والتعاطف المجتمعى على فيسبوك وأنستجرام خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، بينما أوضح 82% من المتسوقين والصائمين فى مصر عن مشاركتهم فى أنشطة وأعمال خيرية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وتعليقًا على نتائج الدراسة، يقول فارس عقاد- المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-شركة ميتا: "شهر رمضان المبارك هو أهم المواسم الإسلامية على مدار العام، وتتجسد فيه روح التكافل والوحدة والتعاطف أكثر من أى وقت آخر على مدار العام. وبالتالى يمثل هذا الشهر الاستثنائى فرصة لا مثيل لها للشركات والمسوقين للتواصل مع المستهلكين والجمهور عن طريق رسائل إيجابية تغلب عليها المشاعر الدينية والاجتماعية التى تعكس طبيعة هذه الفترة الهامة من العام."

ووجهت ميتا نصائح للشركات تتيح لها التواصل بشكل إيجابى وفعال مع الجمهور خلال شهر رمضان، وأبرزها التواصل من خلال القنوات والأدوات التى محتوى ثرى ومبتكر عن العلامة التجارية، فهناك العديد من الطرق والأدوات التكنولوجية للتواصل القوى والفعال مع الجمهور خلال شهر رمضان هذا العام. فمن خلال الأدوات التكنولوجية التى تحكى قصة شيقة حول علامتك التجارية، مثل Reels (الريلز) - فيديوهات البث المباشر، المحتوى الخاص بالعلامة التجارية، وتكنولوجيا الواقع المعزز، يمكن للشركات حشد الجمهور حولها من خلال تقديم تجارب قوية ومحتوى ثرى.

وأشار 51% من المتسوقين أو الصائمين فى مصر إلى شعورهم بتواصل أقوى وأفضل مع أى علامة تجارية تنشر محتوى مرتبط بشكل وثيق بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك على فيسبوك وإنستجرام.

من ناحية أخرى تمثل الشخصيات المجتمعية وصناع المحتوى المشهورين على مواقع التواصل الاجتماعى مصدرًا رئيسيًا للمصداقية والتأثير، وتوجيه آراء الجمهور خلال شهر رمضان، خاصة فى السنوات الثلاث الأخيرة.. فصناع المحتوى يمثلون مصدرًا موثوقًا للمعلومات وتعزيز المصداقية وتشجيع الجمهور على التفاعل والتمثل بأخلاق وقيم شهر رمضان.

وذكر 50% من المتسوقين والصائمين خلال شهر رمضان فى مصر بأنهم يثقون فى العلامات التجارية التى تتعاون مع المؤثرين وصناع المحتوى المشهورين والأعلى مصداقية.

كما نصحت ميتا بإبراز التفضيلات الشخصية للمستهلكين على أداة التجارة الذكية Discovery Commerce، حيث يعد شهر رمضان من أكثر أوقات العام التى يبحث خلاله المتسوقون عن فئات مختلفة من السلع والمنتجات مقارنة بباقى أوقات العام، ولهذا فهم يتطلعون للنصائح والتوصيات التى تبرز تفضيلاتهم الشخصية وتساعدهم على اتخاذ قرارات الشراء بصورة أسهل.

وخلال الدراسة، أكد 64% من المتسوقين والصائمين فى مصر أنّ إضفاء التفضيلات الشخصية على المنتجات ومقترحات الهدايا التى يبحثون عنها تجعل قرار التسوق أسهل وأسرع خلال شهر رمضان.

ووجهت ميتا أيضا بتقوية التواصل مع الجمهور من خلال الرسائل الفورية للشركات، إذ يمثل الحوار أداة فعالة للتواصل والتجارة والتسوق خلال شهر رمضان بصورة خاصة، فالرسائل الفورية - بالنسبة للكثيرين - تمثل أداة سهلة وسريعة للتواصل المباشر مع الشركات.

وذكر 58% من المتسوقين فى مصر أنهم يشعرون بتواصل أقوى مع العلامات التجارية المختلفة من خلال الرسائل الفورية خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وبالإضافة لتقديم تجربة أسهل وأسرع للعملاء، تمثل الرسائل الفورية أداة هامة وفعالة خاصة فى أوقات الذروة لموسم التسوق فى شهر رمضان وعيد الفطر، حيث تمثل هذه الرسائل قناة سريعة وسهلة للعملاء تتيح لهم الحصول على كافة الإجابات على أسئلتهم واستفساراتهم، وتساعدهم على اتخاذ قرار الشراء بصورة أسرع.