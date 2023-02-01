على بعد مليون ونصف كيلومتر.. فيديو جديد يرصد لحظة مرور القمر بالأرض

جدة - نرمين السيد - نشرت الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابها على موقع "تويتر" مقطع فيديو قالت خلاله أن كوريا الجنوبية تنشر صورًا للأرض والقمر من الفضاء.

وجاء فى الفيديو أن أول مسبار مدارى تابع لكوريا الجنوبية أرسل رسائل وصور من الفضاء إلى الأرض، كما تم إكمال اختبارات نقل البيانات لمسافات طويلة بنجاح.

وأشار المقطع إلى أن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كشفت يوم الإثنين عن مجموعات من الصور التقطت يوميًا خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر 2022، وكان عددها 15 صورة التقطت لحظة مرور القمر بالأرض، من مسافة تزيد عن مليون ونصف كيلومتر.

وأوضح الفيديو أنه تم إطلاق المركبة المدارية القمرية "باثفايندر" الكورية فى أغسطس 2022، وكان من المقرر أن تصل إلى القمر فى أواخر ديسمبر 2022، لمراقبة تضاريسه وتحديد مواقع الهبوط المحتملة للبعثات القمرية المستقبلية.