جدة - نرمين السيد - نشرت الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابها على موقع "تويتر" مقطع فيديو قالت خلاله أن كوريا الجنوبية تنشر صورًا للأرض والقمر من الفضاء.
وجاء فى الفيديو أن أول مسبار مدارى تابع لكوريا الجنوبية أرسل رسائل وصور من الفضاء إلى الأرض، كما تم إكمال اختبارات نقل البيانات لمسافات طويلة بنجاح.
وأشار المقطع إلى أن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كشفت يوم الإثنين عن مجموعات من الصور التقطت يوميًا خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر 2022، وكان عددها 15 صورة التقطت لحظة مرور القمر بالأرض، من مسافة تزيد عن مليون ونصف كيلومتر.
وأوضح الفيديو أنه تم إطلاق المركبة المدارية القمرية "باثفايندر" الكورية فى أغسطس 2022، وكان من المقرر أن تصل إلى القمر فى أواخر ديسمبر 2022، لمراقبة تضاريسه وتحديد مواقع الهبوط المحتملة للبعثات القمرية المستقبلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على بعد مليون ونصف كيلومتر.. فيديو جديد يرصد لحظة مرور القمر بالأرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.