تطوير أقمار صناعية جديدة لاستشعار الأرض عن بعد

جدة - نرمين السيد - وقال المدير العام للشركة دميترى بارانوف، اليوم الأربعاء: "يعمل الخبراء فى روسيا على تطوير القمرين رقم 4 و5 من سلسلة أقمار Resource-P، والعمل يسير وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، القمر الأول من المفترض أن يطلق صيف العام الجارى، أما الثانى فمن المفترض إطلاقه إلى الفضاء عام 2024".
وأضاف أن قمر Resource-P رقم 4 اجتاز اختبارات التحكم، وهو موجود فى ورشة التجميع لتجهيزه ببعض المعدات اللاسلكية، وهذه المعدات ستصلنا فى الربع الثانى من هذا العام، وإطلاق القمر من المفترض أن يكون فى الصيف، وستنفذ عملية الإطلاق من قاعدة بايكونور الفضائية، أما بالنسبة لقمر Resource-P رقم 5 فإن الخبراء ينتظرون بعض المعدات لتجهيزه بها، وبعدها ستبدأ مراحل اختبار التحكم فيه صيف العام الجارى، ويفترض أن يرسل إلى مدار حول الأرض فى الوقت المحدد عام 2024".
وتطور روسيا أقمار Resource-P لتكون أقمار استشعار عن بعد تستخدم للأغراض المدنية، وتعتمد المعلومات التى تقدمها هذه الأقمار فى وضع الخرائط، كما يتم الاعتماد عليها فى مراقبة الغطاء النباتى وأماكن استخراج المعادن والنفط.
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