جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى وفاة رجل بالغ من العمر 60 عاما بأستراليا داخل المنزل بسبب لدغة ثعبان، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل" البريطانية.
ورأت الزوجة ثعبانا بنيا شرقيا، ويعد من أكثر الأفاعى السامة فى أستراليا، وكان ينزلق فى فناء منزلها الخلفى قبل أيام قليلة من الحادثة.
وسمع الجيران صرخات الزوجة المروعة لأجل طلب المساعة وإنقاذ زوجها، واستدعى المسعفون إلى عقار فى إيلين فى كينسينجتون، بوادى لوكير جنوب شرق كوينزلاند، ولكن سرعان ما توفى الأب.
وقال الجيران إن ذلك الرجل لديه خبرة كافية فى التعامل مع الثعابين، حيث كان يمتلك عددا من الثعابين كحيوانات أليفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفعى بنية تنهى حياة أسترالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.