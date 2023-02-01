أفعى بنية تنهى حياة أسترالى

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى وفاة رجل بالغ من العمر 60 عاما بأستراليا داخل المنزل بسبب لدغة ثعبان، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل" البريطانية.

ورأت الزوجة ثعبانا بنيا شرقيا، ويعد من أكثر الأفاعى السامة فى أستراليا، وكان ينزلق فى فناء منزلها الخلفى قبل أيام قليلة من الحادثة.

وسمع الجيران صرخات الزوجة المروعة لأجل طلب المساعة وإنقاذ زوجها، واستدعى المسعفون إلى عقار فى إيلين فى كينسينجتون، بوادى لوكير جنوب شرق كوينزلاند، ولكن سرعان ما توفى الأب.

وقال الجيران إن ذلك الرجل لديه خبرة كافية فى التعامل مع الثعابين، حيث كان يمتلك عددا من الثعابين كحيوانات أليفة.