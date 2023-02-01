ثروته 29 مليون دولار.. حياة مرفهة يعيشها الكلب «جونتر السادس»

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن ذلك الكلب يعيش حياة مليئة بالترف والرفاهية داخل المنزل السابق لمغنية البوب ​​مادونا.

ولفتت التقاير إلى أن الكلب الذى يحمل اسم "جونتر السادس" من النوع شيبرد ألمانى، يعيش حياة تمكنت من لفت أنظار العالم، وخصوصا بعد امتلاكه لمنزل المغنية الراحلة الذى يقدر قيمته 29 مليون دولار.

وبسبب حياته المرفهة التى يتمنى البشر عيشها، قرر أحد المخرجين تصوير فيلم بالكامل عن قصة حياة الكلب بعنوان "Gunther's Millions".

وقال المخرج "أوريلين ليتورجى" وفقا لصحيفة "ديلى ستار" البريطانية: "إن القصة تبدو جنونية وتمكنا من الاقتراب منه بشكل غير مسبوق، ولم يحصل أحد على هذا النوع من الوصول الذى حصلنا عليه لسرد القصة بالكامل وللتعمق أكثر".

جدير بالذكر أن الكلب جونثر ورق مبلغ كبير يصل إلى 64.9 مليون جنيه إسترلينى أى حوالى 80 مليون دولار وهى ثروة الكونتيسة كارلوتا ليبنشتاين، حيث تم تكليف ماوريتسيو ميان، صديق نجل الكونتيسة ليبنشتاين، برعاية الكلب وقام وقتها ببناء إمبراطورية حول ذلك الحيوان الأليف.