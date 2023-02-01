الإفتاء تكشف عن 4 فوائد مذهلة لـ الرفق بالناس

جدة - نرمين السيد - وعددت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، 4 كنوز يحصل عليها المسلم إذا اتصف هاتين الصفتين الكريمتين، قائلة: "اللين والرفق سبب لاجتماع الناس حولك... تورث محبة العبد عند الله وعند الناس... من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته... مدَحَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم كلَّ هيِّنٍ ليِّن سهل قريب من الناس".

وكانت دار الإفتاء قد ذكرت، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، قوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون".

وأوضحت أن المراد بأهل الذِّكْر: أهل التخصص والعلم والخبرة فى كل فنٍّ وعلمٍ؛ وهذا مبنى على عموم لفظ الآية الكريمة لا على خصوص سببها، وحملُ اللفظ على عمومه أولى ما لم يَرِد له مُخَصِّص؛ فيُسْأَل فى كلِّ علمٍ من علوم الدِّين أو الدنيا أهلُه، وتعيين أهل الذكر فى الآية بالنُّطق يقتضى تحريم سؤال غيرهم من غير المتخصصين.