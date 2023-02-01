الإفتاء تكشف عن 4 فوائد مذهلة لـ الرفق بالناس

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جدة - نرمين السيد - وعددت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، 4 كنوز يحصل عليها المسلم إذا اتصف هاتين الصفتين الكريمتين، قائلة: "اللين والرفق سبب لاجتماع الناس حولك... تورث محبة العبد عند الله وعند الناس... من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته... مدَحَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم كلَّ هيِّنٍ ليِّن سهل قريب من الناس".
وكانت دار الإفتاء قد ذكرت، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، قوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون".
يشار إلى أن دار الإفتاء المصرية تنشر بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.
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