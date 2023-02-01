وذكرت الصحيفة أنه تم تصوير إيليده مكفادين "20 عامًا"، وتوم جونسون "29 عامًا"، وهما يلطخان تمثال الملك تشارلز فى وجهه بكعكة فى احتجاج "فقط أوقفوا النفط" داخل المتحف والذى يعد منطقة جذب سياحى مشهورة عالميًا فى 24 أكتوبر من العام الماضى.
ونفى المدانان حدوث ضرر جنائى بسبب ما فعلا ولكنهما أدينا فى المحاكمة، وصدرت أوامر بسداد 1750 جنيهًا إسترلينيًا كتعويض لكل منهما لمالكى المتحف.
وسيغطى المال إعادة طلاء الشمع، وكذلك تنظيف الملابس والشعر المستعار، والملابس الملكية إضافة إلى كرسى العرش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محكمة بريطانية تدين نشطاء بيئيين بتلطيخ تمثال الملك تشارلز فى متحف الشمع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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