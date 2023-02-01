محكمة بريطانية تدين نشطاء بيئيين بتلطيخ تمثال الملك تشارلز فى متحف الشمع

جدة - نرمين السيد - قضت محكمة بريطانية بتغريم ناشطين بيئيين 3500 جنيه إسترلينى لإصلاح التمثال الخاص بالملك تشارلز الثالث فى متحف "مدام توسو" بلندن بعد تلطيخه بكعكة شيكولاتة، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.





وذكرت الصحيفة أنه تم تصوير إيليده مكفادين "20 عامًا"، وتوم جونسون "29 عامًا"، وهما يلطخان تمثال الملك تشارلز فى وجهه بكعكة فى احتجاج "فقط أوقفوا النفط" داخل المتحف والذى يعد منطقة جذب سياحى مشهورة عالميًا فى 24 أكتوبر من العام الماضى.

ونفى المدانان حدوث ضرر جنائى بسبب ما فعلا ولكنهما أدينا فى المحاكمة، وصدرت أوامر بسداد 1750 جنيهًا إسترلينيًا كتعويض لكل منهما لمالكى المتحف.

وسيغطى المال إعادة طلاء الشمع، وكذلك تنظيف الملابس والشعر المستعار، والملابس الملكية إضافة إلى كرسى العرش.