شبكة جوجل الخلوية: متسللون وصلوا إلى بيانات العملاء

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير أن هذا الهجوم من الممكن أن يكون مرتبطًا بالحادث الأمنى الأخير فى شركة الاتصالات "T-Mobile"، الذى سمح للقراصنة بسرقة بيانات ملايين العملاء.
ونقلت موقع "تك كرانش" التقنى عن جوجل إن مزود الشبكة الأساسى لـ "shoppingmode Google Fi" أبلغ الشركة مؤخرًا بوجود نشاط مشبوه يتعلق بنظام دعم طرف ثالث يحتوى على "كمية محدودة" من بيانات عملاء "Google Fi".
ويشير توقيت الإعلان إلى أن الاختراق مرتبط بأحدث اختراق لشركة "T-Mobile"، الذى تم الكشف عنه فى 19 يناير، وسمح للمتسللين بالوصول إلى مجموعة من البيانات الشخصية الخاصة بـ 37 مليون عميل، بما فى ذلك عناوين الفواتير وتواريخ الميلاد وتفاصيل حساب "T-Mobile".
ويمثل الحادث ثامن مرة يتم فيها اختراق "T-Mobile" منذ عام 2018.
وكشفت شركة جوجل أن المتسللين وصلوا إلى معلومات محدودة للعملاء، بما فى ذلك أرقام الهواتف وحالة الحساب والأرقام التسلسلية لبطاقة "SIM" والمعلومات المتعلقة بالتفاصيل حول خطة خدمة الهاتف المحمول للعملاء، مثل ما إذا كانوا قد اختاروا الرسائل القصيرة غير المحدودة أو التجوال الدولى.
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