«سى إن بى سى»: 5 وظائف من المحتمل استبدالها بروبوتات

جدة - نرمين السيد - وقالت "سى إن بى سى": "تُستخدم بالفعل روبوتات المحادثة وأدوات الذكاء الاصطناعى مثل ChatGPT التى يمكنها إنتاج محتوى مكتوب معقد بشكل متزايد لأداء مجموعة متنوعة من المهام، من كتابة مهام المدرسة الثانوية إلى إنشاء المستندات القانونية وحتى التأليف".

ورصدت 5 وظائف من المحتمل استبدالها وهى (برمجة الحاسوب، مهام البريد الإلكترونى، الكتابة متوسطة المستوى، تخطيط وشراء الإعلانات، الوظائف القانونية).