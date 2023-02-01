الغموض سيد المشهد.. هروب وسرقة حيوانات بحديقة «دالاس» بأمريكا يثير الريبة

جدة - نرمين السيد - وكانت حديقة الحيوانات فى هذه المدينة النفطية الكبرى، فى ولاية تكساس أبلغ أجهزة الأمن الإثنين أن الحيوانين اختفيًا.
وغردت الحديقة عبر "تويتر": "قفصها بدا بوضوح متضررًا جراء فعل متعمد".
ورجحت شرطة دالاس فى بيان أن يكون: "الحيوانات سرقا عمدًا من القفص"، من دون أن تشير إلى أى مشتبه به أو دافع محتمل.
وأشار البيان إلى أن هذه القرود الصغيرة ذات الشارب الأبيض والتى تنتشر فى غابات أمريكا الجنوبية "لا تبتعد عمومًا عن المكان الذى تكون موجود فيه"، ومع ذلك بحثت حديقة الحيوانات عبثًا عنهما فى المناطق المحيطة بها.
وغالبًا ما تتعرض القرود من فصيلة "تامارين" لعمليات سرقة، بحسب ما نقلته "العربية".
وكان قد عثر على النسر "بين" البالغ من العمر من العمر 35 عامًا نافقًا خلال الأسبوع الماضى، ورجحت السلطات ألا يكون نفوقه ناتجًا عن أسباب طبيعية نظرًا إلى كونه مصابًا بجروح غير مألوف".
وهربت أنثى النمر نوفا فى 13 يناير الجارى، من حظيرتها بعد قطع جزء من السياج عمدًا.
وعثر على "نوفا" لاحقًا سالمة فى حديقة الحيوانات.
واكتشف الموظفون مؤخرًا أن حظيرة قرد "اللانجور" فى المكان قد اخترقت هى الأخرى.
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