تويتر توقف ميزة التغريدات المشتركة «CoTweets»

جدة - نرمين السيد - وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن الميزة التجريبية الملغاة كانت تسمح لاثنين من مستخدمى Twitter بتأليف ونشر تغريدة جنبًا إلى جنب.

وأوقفت المنصة تلك الميزة بدءًا من اليوم.

ويرى المستخدمون عبر ميزة "CoTweets" نافذة منبثقة تدعوهم إلى "التغريد مع "CoTweets"، ويلاحظ Twitter أنه يمكنك دعوة حساب آخر لمشاركة ملكية تغريدة معك، إذا قبلوا ذلك، فسيتم إنشاء CoTweet يعرض كلاكما كمؤلفين مشاركين، وإذا اخترت شخصًا لمشاركة ملكية تغريدة معك، فسيتلقى طلبًا يمكنه اختيار قبوله أو رفضه، يمكنك إرسال دعوات CoTweet إلى الأشخاص الذين يتابعونك ولديهم حسابات عامة.