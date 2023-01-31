المذنب الأخضر وقمر الثلوج و6 اقترانات للكواكب.. أبرز ظواهر فبراير الفلكية

جدة - نرمين السيد - وقال تادرس - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إنه بدءا من غد ولمدة أسبوع سيكون المذنب الأخضر C/2022 E3 (ZTF) فى ألمع قدر له فى هذه الفترة ولكنه لا يرى بالعين المجردة والأمر يحتاج إلى تليسكوب صغير، وسيقوم علماء المعهد برصده.

وأضاف أن المذنب سيرى من خلال التلسكوب الصغير كأنه نجمة باهتة ما بين القدر الخامس والسادس، وهذا يعنى أن لمعانه يبلغ الحد الأدنى لرؤية النجوم الخافتة بالعين المجردة فى الظروف المثالية للرصد (أى بعيدا عن أضواء المدينة مع خلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء).

وأوضح أنه يمكن الاستدلال عليه بسهولة فى هذه الفترة حيث يكون بالقرب من النجم القطبى Polaris بعدة درجات فى أول فبراير ثم يبتعد تدريجيا مع الأيام إلى أن يقترب من النجم Capella (العيوق) يوم 7 فبراير.

وأشار إلى اقتران القمر والنجم بولوكس يوم 3 فبراير فى برج الجوزاء (التوأمان) حيث نراهما بالعين المجردة متجاورين فى السماء طوال الليل وحتى بداية غروبهما فى السادسة صباحا من يوم 4 فبراير،موضحا أن " بولوكس" هو نجم عملاق برتقالى اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

ولفت إلى اقتران القمر مع الحشد النجمى خلية النحل Beehive فى برج السرطان يوم 4 فبراير، وهو حشد نجمى مفتوح يقع على بُعد 580 سنة ضوئية تقريبا ويبلغ عمره 600 مليون سنة.

وأضاف أنه يمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل مساء باستخدام تلسكوب صغير لصعوبة رؤية الحشد النجمى خلية النحل بالعين المجردة، حيث نراهما متجاورين فى السماء طوال الليل إلى أن يختفيا فى ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس صباح اليوم التالى.

وقال إنه فى 5 فبراير سيكتمل القمر (بدر شهر رجب) ويبلغ لمعانه 99.8 % تقريبا، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس فى صباح اليوم التالى، موضحا أن القمر يبدو لنا بدرا أيضا قبل ذلك الموعد وبعده بيوم واحد على الأقل، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع إدراك النقصان البسيط فى استدارة قرص القمر بسهولة فى هذين اليومين.

وأضاف أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (قمر الثلج) حيث تسقط الثلوج بشدة فى هذا الوقت من العام، موضحا أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت فى الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

ونوه الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بأن اقتران القمر مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) يوم 15 فبراير، وهو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ألمع نجم فى برج العقرب.

وأضاف أنه يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة باتجاه الشرق فى الـساعة 2:15 صباحا فى ذلك اليوم إلى أن يختفى المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.

ولفت إلى أنه فى 20 فبراير يظهر القمر الجديد (محاق شهر شعبان) حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها فى ذلك اليوم حيث يكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض، لذلك لن يكون القمر مرئيا فى السماء طوال الليل فى ذلك اليوم.

وأوضح أن هذه الليلة تعتبر هى أفضل الليالى الليلاء خلال الشهر عموما والتى يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

واشار إلى أنه فى 22 فبراير سيقترن للقمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المشترى (عملاق المجموعة الشمسية) فى اقتران ثلاثى بديع حيث نراهم بالعين المجردة متقاربين فى السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة فى ذلك اليوم وحتى بداية غروبهم فى الساعة الثامنة مساء تقريبا.

وقال أستاذ الفلك إنه فى 26 فبراير سيقترن القمر مع الحشد النجمى Pleiades (الثريا) - وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة فى السماء الشمالية - والتى يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض.

وأضاف "يتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التى يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع".

وأوضح أن هذا الحشد يظهر كعنقود بجوار نجم الدبران فى برج الثور، ويقترن القمر مع حشد الثريا حيث نراهما بالعين المجردة متجاوران فى السماء عند دخول الليل فى ذلك اليوم وحتى بداية غروب المشهد عند منتصف الليل تقريبا.

وكشف عن آخر الظواهر الفلكية لشهر فبراير، وهى اقتران القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) عند دخول الليل فى يوم 28 فبراير، حيث نراهما بالعين المجردة متجاورين فى السماء حتى بداية غروب المشهد فى الـساعة 1:20 تقريبا من فجر اليوم التالى.

وأكد أستاذ الفلك أن جميع الظواهر والأحداث الفلكية ليس لها أى أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومى على الأرض باستثناء الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس (مثل كسوف الشمس أو مرور كوكب عطارد أو الزهرة أمام قرص الشمس) حيث أن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا، أما باقى الظواهر الفلكية فتحدث ليلا أثناء غياب الشمس ومشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة والمهتمين لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.