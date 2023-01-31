قبل إطلاقه رسميًا.. مواصفات وتصميم هاتف Moto Edge 40 Pro

جدة - نرمين السيد - طرحت شركة موتورلا مؤخرًا هواتف Moto E13 و Moto G13 و Moto G23 و Moto G53 و Moto G73 فى المنطقة الأوروبية من خلال بيان صحفى، ومن المقرر أن تطلق الشركة هاتفها الرائد Moto Edge 40 Pro للمنطقة العالمية.





وسيكون Moto Edge 40 Pro نسخة معدلة من Moto X40، ومؤخرًا تم تسريب خيارات السعر والتخزين والألوان المسربة Moto Edge 40 Pro لأوروبا. ولم تؤكد الشركة بشكل رسمى طرح هاتف Moto Edge 40 Pro، ورغم ذلك، فمن المتوقع ان يظهر الهاتف لأول مرة فى المؤتمر العالمى للجوال "(MWC) 2023"، واليوم ظهرت تسريبات مصورة للهاتف، والتى تشير إلى تصميم الجهاز. ويأتى الهاتف الجديد من Moto Edge 40 Pro بلونين "الأسود والأزرق، وسيكون الهاتف نسخة معدلة من جهاز Moto X40، وستكون الأجهزة متسابهة من حيث المواصفات والتصميم. وينطلق Moto Edge 40 Pro بشاشة OLED منحنية ثلاثية الأبعاد بحجم 6.67 بوصة ودقة FHD+ وتحديث 165 هرتز ودعم تعتيم DC سيتم تشغيل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2. ويحتوى الهاتف على مستشعر أساسى بدقة 50 ميجابكسل مع OIS، ومستشعر بزاوية واسعة بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر تقريب 12 ميجابكسل، سيحتوى الهاتف كذلك على عدسة 50 ميجابكسل، ويدعم بطارية سعة 4600 مللى أمبير.

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