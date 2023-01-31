- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وقالت "ناسا" إن هذه الصورة ـ التى تم التقاطها أثناء معايرة الجهاز ـ ، ساعدت فى اختبار قدرة تلسكوب "جيمس ويب" على حفر "أحافير" مجرية، لافتة إلى أن المجرات القديمة بعيدة جدًا لدرجة أنه مع توسع الفضاء، امتد ضوءها إلى أطوال موجات الأشعة تحت الحمراء.
وأضافت وكالة الفضاء الأمريكية: "هل لفتت انتباهك تلك المجرة الحلزونية الكبيرة باتجاه أسفل الصورة؟ تمت تسميتها "LEDA 2046648"، وتبعد عن الأرض ما يزيد قليلًا عن مليار سنة ضوئية وتقع فى كوكبة "هرقل".
وتابعت: "باستخدام صور مثل هذه، يمكن للعلماء مقارنة "الديناصورات" المجرية بالمجرات الحديثة، وفى المقابل يساعدنا هذا فى معرفة المزيد حول كيفية تطور المجرات - مما يجعل Webb أفضل عالم حفريات فى الفضاء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تبعد عنا مليار سنة ضوئية.. «ناسا» تنشر صورة للمجرة الحلزونية «LEDA 2046648» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.