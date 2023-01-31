الشركة تسعى لحل المشكلة.. «أداة استنساخ صوت» تشهد سوء استخدام عبر الإنترنت

وطرحت الشركة التى تتخذ من لندن مقرًا لها، فى الفترة الأخيرة نسخة تجريبية من منصتها لإنشاء "أدوات تنتج كلمات بأصوات قريبة جدًا من الواقع، بعدما تمكنت من جمع مليونى دولار.
وتشارك مستخدمون من صفحة "4 شان" المجهولة رسائل جرى إنشاؤها باستخدام البرنامج وفيها أصوات مزيفة لعدد من المشاهير بينهم الممثلة البريطانية إيما واتسون والإعلامى الأمريكى جو روجان، بهدف جعلهم ينطقون جملًا تنطوى على عنصرية وتمميز جندرى.
ويسمع صوت مماثل لصوت إيما واتسون وهو يقرأ مقطعًا من كتاب "كفاحى" لأدولف هتلر فيما يسمع فى رسالة أخرى صوت مشابه لصوت المحلل الأمريكى بن شابيرو يهدد باغتصاب النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، بحسب ما نقلته "العربية" عن وكالة "فرانس برس".
وأسئ أيضًا استخدام صوتى المخرجين "كوينتن تارانتينو" و"جورج لوكاس".
وغردت "إيفلن لابز" أمس: "نرغب فى حل هذه المشكلة من خلال اعتماد إجراءات حماية إضافية".
ومن بين اقتراحات الشركة الناشئة، تعزيز عملية تحديد هوية المستخدم، والتحقق بشكل بشكل أفضل من حقوق الملكية الفكرية للنماذج، واعتماد إجراءات تحقق يدوية.
وتعد "إيلفن لايز" واحدة من شركات عدة تتولى تطوير برامج تعتمد على برمجيات الذكاء الاصطناعى ويمكن لأى شخص استخدامها.
وحظيت تلك الأدوات باهتمام كبير منذ أن أطلقت شركة "أوبن أيه اى" فى نهاية العام الماضى روبوت المحادثة "تشات جى بى بى" القادر على الإجابة على مجموعة متنوعة من الأسئلة وكتابة نصوص.
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