«عفاف».. حكاية 29 عامًا فى مجال محو الأمية لخدمة أهالى الجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

وقالت عفاف عز الدين خلال التقرير الذى نشره برنامج "السفيرة عزيزة" الذى يذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء، فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، "القديرة سناء منصور ، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالى شاهين، ورضوى" على قناة "dmc"، إنها بعد عودتها من الكويت، أرادت أن تفعل شيئًا مفيدًا لمصر، ووجدت أن هناك "محو الأمية"، وبدأت فى هذا الأمر خاصة أنها كانت تعمل مديرة مدرسة فى الكويت.

وتحدثت عفاف مع المسؤولين لتعمل فى "محو الأمية" الذين وافقوا على الفور وبدأت العمل فى حى إمبابة الذى ولدت فيه فى عام 1995، كمتطوعة دون أن تحصل على أى أجر.

وأوضحت عز الدين أنها بدأت محو الأمية بثلاثة سيدات، لافتة إلى أنها قامت بتخريج عدى دفعات، ومنهم من خرج وأكمل فى المرحلة الإعدادية، لأن شهادة محو الأمية تعادل الشهادة الإبتدائية.