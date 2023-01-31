كيفية حماية الأطفال عند استعمال «يوتيوب»

جدة - نرمين السيد - ويخشى الآباء والأمهات من ظهور محتوى غير ملائم أو غير لائق للطفل وخصوصا عند استعمال تطبيق "يوتيوب".
وتبدأ تساؤلاتهم حول كيفية تفعيل ميزة تحميهم من ظهور الفيديوهات غير اللائقة.
وهناك ميزة تسمى "وضع تقييد المحتوى" والذى يتسبب فى حجب المحتوى الذى من المحتمل أن يكون مخصص للبالغين.
ولتفعيل ميزة "وضع تقييد المحتوى" يجب:
-فتح تطبيق يوتيوب.
-الضغط على صورتك فى أعلى الشاشة.
-الدخول على الإعدادات.
-النقر على وضع عام.
-تفعيل زر الـ "restricted mode".
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