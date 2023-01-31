بين فرنسا وألمانيا.. ولادة طفل رضيع على متن قطار سريع

جدة - نرمين السيد - وأعلنت شركة "إس إن سيه إف" المشغلة للقطار مع شركة "دويتشه بان" الألمانية، عن ولادة طفل بعد ساعة من مغادرة قطار "آيس 9571" باريس.

وأشارت التقارير إلى أن سائق القطار أبلغ عن معاناة إحدى الراكبات بسبب أعراض الولادة.

ولفتت الناطقة باسم الشركة إلى الحاجة لطبيب لمساعدة المرأة الحامل التى تعيش فى ألمانيا، وتوقف بعدها القطار فى محطة لورين بـ لوفينييه فى موسيل، ليتمكن عناصر الإغاثة من توفير الرعاية اللازمة للراكبة، وقالت: "بسبب حالة طوارئ، جرت عملية الولادة داخل القطار".

وتمت ولادة الطفل الذى سُمى "فيليكس" وتولى رجال الإنقاذ نقله ووالدته إلى المستشفى، ثم استأنف القطار حركته ووصل متأخرا لفترة ساعة و20 دقيقة.