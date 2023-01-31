جدة - نرمين السيد - وأعلنت شركة "إس إن سيه إف" المشغلة للقطار مع شركة "دويتشه بان" الألمانية، عن ولادة طفل بعد ساعة من مغادرة قطار "آيس 9571" باريس.
وأشارت التقارير إلى أن سائق القطار أبلغ عن معاناة إحدى الراكبات بسبب أعراض الولادة.
ولفتت الناطقة باسم الشركة إلى الحاجة لطبيب لمساعدة المرأة الحامل التى تعيش فى ألمانيا، وتوقف بعدها القطار فى محطة لورين بـ لوفينييه فى موسيل، ليتمكن عناصر الإغاثة من توفير الرعاية اللازمة للراكبة، وقالت: "بسبب حالة طوارئ، جرت عملية الولادة داخل القطار".
وتمت ولادة الطفل الذى سُمى "فيليكس" وتولى رجال الإنقاذ نقله ووالدته إلى المستشفى، ثم استأنف القطار حركته ووصل متأخرا لفترة ساعة و20 دقيقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بين فرنسا وألمانيا.. ولادة طفل رضيع على متن قطار سريع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.