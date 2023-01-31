القاهرة الإخبارية- بسبب دعوى قضائية.. مطالبة فيسبوك بـ 3.2 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - تنظر محكمة استئناف المنافسة فى العاصمة البريطانية لندن، إعطاء الضوء الأخضر لاستجوابات جماعية بقيمة 3 مليارات و200 مليون دولار، ضد فيسبوك بسبب مزاعم أن الشركة الأمريكية أساءت استخدام هيمنتها على السوق، من خلال استخدام البيانات الشخصية الخاصة بـ 44 مليون مستخدم.





وقال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولى، إن فيسبوك ليست الوحيدة التى واجهت مثل هذه الدعاوى، فهناك جوجل وآبل كذلك واجهتا دعاوى مماثلة. وأضاف "بودن" فى مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" من باريس، أن هذه الدعاوى تهدف إلى حماية المعلومات الشخصية، وهناك قوانين فى أوروبا وسياسات تجعل المعلومات الشخصية لا يمكن استعمالها بشكل كامل أو مفرط ضد المستهلكين. وتابع بأن فيسبوك تمول نفسها عبر الإعلانات، وهى تأخذها وتبيعها على أساس مقايضة بين المعلومات التى تستقيها والإعلانات التي تروج لها، وفيسبوك لديها رصيد من المعلومات تجمعها من المستخدمين لتطبيقاتها.

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