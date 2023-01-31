حيلة غريبة.. برازيلى يعلن عن وفاته لمعرفة مكانته لدى الآخرين

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن ذلك الرجل البرازيلى البالغ من العمر 60 عاما، كان متخصصا فى أنواع مختلفة من الاحتفالات.

وبسبب حضوره للكثير من الجنازات لاحظ وجود ما لا يقل عن شخصين فى بعض الجنازات أو زيادة العدد عن 500 فرد فى البعض الآخر.

وقرر بالتازار ليموس إلى اللجوء لحيلة وهى تزييف موته لأجل معرفة من سيتقدم لتوديعه عند وفاته، وبالفعل قام شخص بنشر رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعى ليعلن وفاته، وكان قبلها بيوم نشر صورة تم التقاطها أمام إحدى مستشفيات ساو باولو.

وتفاجأت عائلته لذلك قرروا الذهاب إلى المستشفى لرؤيته ولكن لم يجدوا أى معلومات حول دخول اسم "بالتازار ليموس" فى أيام قليلة ماضية، وفقا لـ "odditycentral".

وتفاجأ بردود أفعال الأفراد وهم يعربون عن حبهم له ويتساءلون عن موعد الجنازة.

وأثناء الجنازة وجد الحاضرون صوت بالتازار يروى حياته واعتقدوا أنه تسجيل له حتى فتحت الأبواب وخرج أمام الجميع.

وارتبك الحاضرون وبدأوا يتهمونه بالقسوة حول ما فعله، وعلق على حيلته قائلا: "خطرت لى الفكرة قبل 5 أشهر م أخبر أحدا، لأننى كنت آمل أن ينجح الأمر.. لم يكن لدى أى نية فى إيذاء أى شخص أو الإساءة إليه أو إلحاق الضرر به.. أنا حقا أعتذر لهؤلاء الناس".

ولم يقبل البعض اعتذاره بسبب إصابة أمه الجالسة على كرسى متحرك التى فى الثمانينات من عمرها بنوبة قلبية بعد سماع خبر وفاته.