- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن ذلك الرجل البرازيلى البالغ من العمر 60 عاما، كان متخصصا فى أنواع مختلفة من الاحتفالات.
وبسبب حضوره للكثير من الجنازات لاحظ وجود ما لا يقل عن شخصين فى بعض الجنازات أو زيادة العدد عن 500 فرد فى البعض الآخر.
وقرر بالتازار ليموس إلى اللجوء لحيلة وهى تزييف موته لأجل معرفة من سيتقدم لتوديعه عند وفاته، وبالفعل قام شخص بنشر رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعى ليعلن وفاته، وكان قبلها بيوم نشر صورة تم التقاطها أمام إحدى مستشفيات ساو باولو.
وتفاجأت عائلته لذلك قرروا الذهاب إلى المستشفى لرؤيته ولكن لم يجدوا أى معلومات حول دخول اسم "بالتازار ليموس" فى أيام قليلة ماضية، وفقا لـ "odditycentral".
وتفاجأ بردود أفعال الأفراد وهم يعربون عن حبهم له ويتساءلون عن موعد الجنازة.
وأثناء الجنازة وجد الحاضرون صوت بالتازار يروى حياته واعتقدوا أنه تسجيل له حتى فتحت الأبواب وخرج أمام الجميع.
وارتبك الحاضرون وبدأوا يتهمونه بالقسوة حول ما فعله، وعلق على حيلته قائلا: "خطرت لى الفكرة قبل 5 أشهر م أخبر أحدا، لأننى كنت آمل أن ينجح الأمر.. لم يكن لدى أى نية فى إيذاء أى شخص أو الإساءة إليه أو إلحاق الضرر به.. أنا حقا أعتذر لهؤلاء الناس".
ولم يقبل البعض اعتذاره بسبب إصابة أمه الجالسة على كرسى متحرك التى فى الثمانينات من عمرها بنوبة قلبية بعد سماع خبر وفاته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حيلة غريبة.. برازيلى يعلن عن وفاته لمعرفة مكانته لدى الآخرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.