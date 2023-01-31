أخلاقنا الجميلة.. خطوات مهمة تدعم علاقتك بجارك (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، خطوات مهمة تدعم علاقتك بجارك.

وأشار الخبراء إلى أن سلامة العلاقة مع الجار تتسبب فى ضمان استقرار المجتمع وتعزيز روح التعاون والمحبة.

وهناك عدد من الخطوات التى تدعم حسن معاملة الجار وتقوية روح الترابط معه، ومنها:

-دعم الجار فى الأزمات:

تعد من أول الحقوق بين الجيران هى الدعم فى الأزمات سواء نفسيا وماديا، لأن ذلك يساعده فى ثباته عند مواجهة المحنة.

-مراعاة مشاعر الجار:

فهى من الأمور التى تزيد الترابط بين الجيران، لكونها تساهم فى الحفاظ على مشاعره وتقديم له الدعم المطلوب.

-مشاركته فى الأفراح والنجاحات:

يحتاج الإنسان إلى وجود الآخرين حوله فى مختلف المناسبات لمشاركته معهم، وذلك يؤدى إلى المزيد من الترابط والمحبة بين الجيران.

-تلافى الخلافات أول بأول:

يجب التعامل مع الخلافات بحكمة وموضوعية عند شرح الموقف لأجل تلافى الخلافات وتجنب تصاعدها.

-معاملة أبناء الجيران كأبنائك:

ينصح الخبراء بضرورة تربية الأبناء على حب الآخرين وعدم التعدى على أبناء الجيران بل تقديم يد المساعدة والولد لهن.

-مراعاة حرمات الجار:

لكل شخص خصوصيته لذا لا يصح بالتصنت على الجيران أو انتهاك حرماتهم أو التدخل فى حياتهم دون طلبهم.