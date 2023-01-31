آبل تطرح آيباد قابل للطى فى 2024

جدة - نرمين السيد - وتستعد آبل لطرح جهاز "iPad" قابل للطى مزود بألياف الكربون فى وقت ما من العام المقبل. ومن المتوقع أن يأتى آيباد بتصميم جديد يتسبب فى حدوث نقلة نوعية بمختلف الأجهزة بمجرد طرحه فى 2024. وأشار خبراء التقنية إلى أن الجهاز يطرح مزودا بألياف الكربون مما تساهم فى جعله أخف وزنا وأكثر متانة وذلك بالمقارنة مع الحوامل التقليدية المصنوعة من المواد الأخرى، مما يساهم فى زيادة بيعه وانتشاره. وتختبر أبل خلال الفترة الحالية شاشة "iPad‌‌" قابلة للطى بحجم يبلغ حوالى 20 بوصة.

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