تقارير: «ميتا» قد تستغنى عن المزيد من موظفيها قريبا

جدة - نرمين السيد - وفقًا لموقع "إنديا توداى"، أخطر زوكربيرج المديرين المتوسطين، بأن المزيد من الموظفين فى "ميتا" قد يفقدون وظائفهم قريبًا، مما يشير إلى المزيد من عمليات التسريح فى شركة التكنولوجيا قريبًا جدًا.

وفى نوفمبر من العام الماضى، فصل زوكربيرج 11 ألف موظف على مستوى العالم بسبب ظروف الاقتصاد الكلى الصعبة.

وقالت تقارير إخبارية، إن زوكربيرج قد وضع العديد من المديرين المتوسطين على علم بموجة تسريح جديدة.

وحذر الرئيس التنفيذى لشركة "ميتا" بعض هؤلاء المديرين فى اجتماع شامل عقد مؤخرًا.

ربما يلمح ذلك إلى أن زوكربيرج قد يستغنى عن بعض الأدوار الإدارية قريبًا.

بالإضافة إلى زوكربيرج، تحدث إلى كريس كوكس، كبير مسؤولى المنتجات فى "ميتا"، أيضًا عن الحاجة إلى "تسطيح" الهيكل التنظيمى.

واعتبارًا من سبتمبر 2022، أبلغت "ميتا" - بما فى ذلك "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب" - أن لديها أكثر من 87 ألف موظف، وهو ما انخفض بالآلاف الآن.

فى العام الماضى، أقالت "ميتا" 13% من القوى العاملة على مستوى العالم، أى حوالى 11000 موظف، كما أعلنت عن خطط لتصبح شركة أكثر رشاقة وفعالية من خلال خفض الإنفاق الإضافى وتمديد تجميد التوظيف حتى الربع الأول.

ألقى زوكربيرج باللوم على تراجع الاقتصاد الكلى وزيادة المنافسة باعتبارها بعض الأسباب وراء تسريح العمال، مضيفًا أن عائدات الشركة كانت "أقل" بكثير مما كان متوقعا.

أعلنت "ميتا" عن تقديم العديد من المزايا، بما فى ذلك تعويضات نهاية الخدمة والتأمين الصحى ودعم الهجرة والمزيد.

وقال زوكربيرج: "سندفع 16 أسبوعًا من الراتب الأساسى بالإضافة إلى أسبوعين إضافيين لكل سنة من الخدمة، بدون حد أقصى". "أعلم أن هذا صعب.. وهناك فترة إشعار قبل الإنهاء وبعض فترات السماح للتأشيرة، مما يعنى أن كل شخص سيكون لديه الوقت لوضع الخطط والعمل من خلال وضع الهجرة الخاص بهم.. لقد استعننا بمتخصصين فى الهجرة إلى المساعدة فى إرشادك بناءً على ما تحتاجه أنت وعائلتك".