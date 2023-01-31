«كالشوت» مهرجان لأكل البصل فى إسبانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتأتى مسابقة المهرجان الشعبى لبدء موسم أكل البصل الربيعى، ويفوز فيها الفرد الذى يأكل أكبر عدد من البصل فى مدة 45 دقيقة.
وشارك بالمسابقة حوالى 37 متنافسا، وفاز فيها "أدريا واغازين" الذى تناول 222 بصلة، وجاء بعده "رمون كابليرو" وتناول 215 بصلة، بينما احتل المركز الثالث "جوردى أولر" وتناول 175 بصلة، وذلك وفقا لما جاء فى "يورونيوز".
ويذكر أن البصل الذى يتم تناوله فى المسابقة هو بصل طولى يستعين به الأفراد بعد تغطيسه بصلصة خاصة، مكونة من اللوز المحمص والبندق والطماطم الخضراء والثوم وزيت الزيتون والخل والفلفل والبقدونس والملح.
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