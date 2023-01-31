استطلاع: العديد من الأمريكيين يعانون من إدمان تناول الأطعمة المصنعة

جدة - نرمين السيد - فقد لاحظ الاستطلاع ، الذى أجراه " معهد سياسات الرعاية الصحية والإبتكار"، التابع لجامعة "ميتشيجان" الأمريكية حول الشيخوخة الصحية على مايقرب من 2,163 ، إشتهاء الأفراد المشاركين فى الإستطلاع لتناول البسكويت، والرقائق ، والوجبات الخفيفة المعبأة ، والمشروبات الغازية ، بين الفئة العمرية التى تراوحت مابين الخمسين إلى الثمانين عاما.

وكانت النساء الأكثر إدمانا للمأكولات المصنعة والمعالجة ، مقارنة بالرجال ، خاصة أولئك اللاتى تراوحت أعمارهن مابين الخمسين والستين عاما، كما شكل كبار السن الذين يعانون زيادة فى الوزن ، أو يعانون ضعفا فى الصحة العقلية أو يعانون من عزلة إجتماعية ، لديهم أيضا نسب أعلى من إدمان الأطعمة المصنعة والمعالجة.

واقترح الباحثون أن الأطباء يجب أن يقوموا بفحص العادات الغذائية التى تسبب الأدمان ، بحيث يمكن للمرضى الحصول على إستشارات فى مجال التغذية ، أو حثهم على اتباع برامج صحية لعلاج عاداتهم الإدمانية فى مجال الطعام.

شمل الاستطلاع مجموعة من 13 سؤالا لقياس ما إذا كان المشاركون قد عانوا من علامات إدمان الحلويات، والوجبات الخفيفة المالحة ، والمشروبات السكرية، جنبا إلى جنب الوجبات السريعة، وعدد المرات التى يتناولون فيها هذه النوعية من الطعام على مدار اليوم، وتشمل هذه المؤشرات الرغبة الشديدة فى تناول الطعام، وعدم القدرة على تقليل المدخول وعلامات الإنسحاب .. شارك الباحثون فى تطوير الاستبيان الموحد المستخدم فى الاستطلاع ، والذى يسمى مقياس ييل لإدمان الغذاء.

وجد أن أولئك الذين شملهم الاستطلاع الإبلاغ عن تعرضهم لاثنين على الأقل من 11 من أعراض الإدمان لتلبية المعايير ، بالإضافة إلى مشاكل كبيرة فى الحياة مرتبطة بالأكل ، لينخرطوا فى سلوكيات غذائية إدمانية عدة مرات فى الإسبوع .. وأكد الباحثون على إن هذه هى نفس المعايير المستخدمة لتشخيص المشاكل المرتبطة بإدمان الكحوليات ، والتبغ والمواد الأخرى المسببة للإدمان.

كانت الرغبة الشديدة أكثر أعراض الإدمان التى تم الإبلاغ عنها شيوعًا والتى تم العثور عليها فى المسح.

وقال حوالى 24٪ أنهم على الأقل مرة واحدة فى الأسبوع لديهم رغبة قوية فى تناول طعام معالج للغاية لدرجة أنهم لا يستطيعون التفكير فى أى شيء آخر ..

وقال حوالى 19٪ إنهم حاولوا مرتين إلى ثلاث مرات فى الأسبوع على الأقل وفشلوا فى تقليل أو التوقف عن تناول هذه الأنواع من الأطعمة، فيما قال 12٪ أن سلوكهم الغذائى يسبب لهم الكثير من الضيق على الأقل مرتين إلى ثلاث مرات فى الأسبوع.