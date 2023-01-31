«فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون».. الإفتاء توضح المعنى المراد من الآية

جدة - نرمين السيد - ذكرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون﴾ [النحل: 43]، وأوضحت أن المراد بأهل الذِّكْر: أهل التخصص والعلم والخبرة فى كل فنٍّ وعلمٍ؛ وهذا مبنى على عموم لفظ الآية الكريمة لا على خصوص سببها، وحملُ اللفظ على عمومه أولى ما لم يَرِد له مُخَصِّص؛ فيُسْأَل فى كلِّ علمٍ من علوم الدِّين أو الدنيا أهلُه، وتعيين أهل الذكر فى الآية بالنُّطق يقتضى تحريم سؤال غيرهم من غير المتخصصين.





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