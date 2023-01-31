جدة - نرمين السيد - وتنطلق سماعة "Sennheiser IE 200" بتقنية "TrueResponse" المطورة من الشركة، والتى تتميز بحجم 7 مم وتدعم نطاق ترددى عريض وإنتاج أعلى جودة فى الصوتيات. وتعمل تقنية "TrueResponse transducer" على إنتاج صوتيات بتوازن ودقة أعلى، مع "Bass" قوى وأعمق، لتعزيز التجربة الصوتية لأعلى مستوى. كما تأتى سماعة "IE 200" بميزة الضبط المزدوج، وهى خاصية تسمح بضبط وسائد الأذن باثنان من الأوضاع للتحكم بكفاءة فى توازن الصوتيات. كما يسمح الوضع المغلق الأول المميز بتصميم داخل الأذن تجربة صوتية تحاكى العروض الحية، ومع الوضع المفتوح لوسائد الأذن يحصل المستخدم على تجربة صوتية متعددة الإتجاهات. وتأتى السماعة بتصميم صغير الحجم يدعم التكيف مع الأذن، كما أن تصميم السماعة يقدم تجربة أكثر راحة للإستخدام لفترات طويلة، وتدعم السماعة العمل على الهواتف الذكية وأجهز الحاسب الآلى ومشغل الموسيقى. ومن المقرر أن تطرح "Sennheiser" السماعة السلكية الجديدة فى الأسواق بسعر 192 دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات وسعر السماعة السلكية الجديدة «Sennheiser IE 200» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.