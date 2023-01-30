وذكر الصحفى "مارك جورمان" فى شبكة "بلومبيرج" الأمريكية عدة تفاصيل حول نظارة الواقع المختلط من أبل، والتى تسمى على الأرجح "Reality Pro".
ويتوقع بعض كبار المديرين المسؤولين عن إطلاق المنتج على ما يبدو أن الفئة يمكن أن تتفوق فى النهاية على آيفون باعتباره أفضل منتج من أبل، بالإضافة إلى أن شركة أبل تعتقد أن يمكن ارتداء النظارة فى النهاية طوال اليوم وفى كل مكان، لتحل محل الحاسب المحمول والهاتف، ويبدو أنه قد يكون هناك أكثر من بضع عقبات فى طريق المنتج.
ومن المقرر أن يستمر الجهاز لمدة ساعتين فقط عند الشحن، ونظارة "Meta Quest Pro" تستمر أيضًا لمدة ساعتين تقريبًا.
ولفت جورمان إلى أن نظارة الواقع المختلط "Reality Pro" ستبدأ أيضًا بكمية محدودة من المحتوى وسيكون لها تصميم غير مريح على الأرجح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسريبات: نظارة أبل للواقع المختلط «Reality Pro» تأتى بتصميم غير مريح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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