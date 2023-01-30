«إكسترا نيوز»: «الفنتين» جزيرة أسوان الساحرة.. حامية جنوب مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أن "الفنتين" كانت من أقوى حصون مصر الجنوبية فى الماضى، وتحولت إلى مقصد سياحى عالمى فى جنوب مصر. وأشار التقرير إلى أن "الفنتين" تعنى "أرض الفيل"، ويبلغ طولها 1200 متر وعرضها 400 متر، كما تحتضن الجزيرة مقياس النيل ومعبد "خنوم". وذكر التقرير أن منظمة "اليونسكو" أدرجت المواقع الأثرية بجزيرة "الفنتين" ضمن التراث العالمى.

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