عراقى يهوى جمع الطوابع التاريخية ويحولها إلى مصدر دخل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يجلس رعد عبدالجابر فى محله الصغير بالسليمانية (شرق إقليم كردستان)، محاطًا بالطوابع البريدية من جميع الجهات، فهى هوايته التى أصبحت مصدر دخله. "رعد" جامع طوابع عراقى يحتفظ بالآلاف منها الى جانب الأوراق النقدية والعملات المعدنية، فى متجره الصغير المخصص لبيع التحف بالمنطقة الكردية.





ينحدر جامع الطوابع من بغداد، لكنه انتقل إلى المنطقة الكردية لأنها أكثر أمانا نسبيًا، وبدأ عبد الجابر - البالغ من العمر 54 عامًا – فى جمع الطوابع كهواية عندما كان مراهقًا، لكنه حوّل هذا النشاط إلى عمل تجارى منذ نحو 20 عامًا.

يجمع عبدالجابر أيضًا الأوراق النقدية والعملات المعدنية من مختلف البلدان ويبيعها فى محله، ويقول إن الجنيه المصرى من عصر الملك فاروق هو العملة الورقية الأكثر قيمة، ثم تليها بعض العملات الصينية التى يعود تاريخها إلى ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.

تعود معظم الطوابع التى يمتلكها "عبدالجابر" إلى الوقت الذى كان فيه العراق مملكة، وتشمل مجموعته على طابع بريدى صدر بمناسبة تنصيب الملك فيصل الأول "أول ملك للعراق"، وتبلغ قيمة هذه الطوابع نحو 200 دولار، فيما تتراوح قيمة العملات الأخرى من 10 دولارات إلى 400 دولار.